41-летняя Наталия Смирнова, работающая учительницей в городе Плес, смогла выйти в финал популярного телевизионного шоу «Битва шефов», транслируемого на канале «Пятница!». В финале Смирнова выступала за команду Константина Ивлева.

В студию телешоу Наталия принесла приготовленный по рецепту бабушки луковый пирог на песочном тесте. При этом Ренат Агзамов не оценил блюдо, а вот Константину Ивлеву пирог пришелся по душе. В итоге он принял Смирнову в свою команду и дал ей прозвище «училка».

В первом туре участники шоу должны были приготовить зразы. В качестве основы для данного блюда Наталья выбрала лук с грибами, которые завернула в телятину и запекла в духовке. В итоге «училка» прошла в следующий тур, где ей пришлось печь пропитанный лимонный кекс.

В итоге Наталья прошла в финал шоу, где участники должны были приготовить любое блюдо из корнеплодов. Выбор участницы пал на винегрет из красной рыбы с красивой подачей. Судьи оценили красивую подачу блюда, однако раскритиковали его вкусовые качества. В результате победу в шоу одержал Родион Верес, также выступающий в команде Ивлева.