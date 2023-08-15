41-летняя Наталия Смирнова, работающая учительницей в городе Плес, смогла выйти в финал популярного телевизионного шоу «Битва шефов», транслируемого на канале «Пятница!». В финале Смирнова выступала за команду Константина Ивлева. В
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41-летняя Наталия Смирнова, работающая учительницей в городе Плес, смогла выйти в финал популярного телевизионного шоу «Битва шефов», транслируемого на канале «Пятница!». В финале Смирнова выступала за команду Константина Ивлева.

В студию телешоу Наталия принесла приготовленный по рецепту бабушки луковый пирог на песочном тесте. При этом Ренат Агзамов не оценил блюдо, а вот Константину Ивлеву пирог пришелся по душе. В итоге он принял Смирнову в свою команду и дал ей прозвище «училка».

В первом туре участники шоу должны были приготовить зразы. В качестве основы для данного блюда Наталья выбрала лук с грибами, которые завернула в телятину и запекла в духовке. В итоге «училка» прошла в следующий тур, где ей пришлось печь пропитанный лимонный кекс.

В итоге Наталья прошла в финал шоу, где участники должны были приготовить любое блюдо из корнеплодов. Выбор участницы пал на винегрет из красной рыбы с красивой подачей. Судьи оценили красивую подачу блюда, однако раскритиковали его вкусовые качества. В результате победу в шоу одержал Родион Верес, также выступающий в команде Ивлева.

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