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Украина не имела никакого права вызывать посла Польши Бартоша Цихоцкого в министерство иностранных дел. Об этом в социальной сети Twitter написал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Он напомнил, что после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Цихоцкий остался единственным послом Польши в Киеве. Поэтому его вызов в украинский МИД «никогда не может иметь место».

Также Моравецкий заявил, что Польша постоянно помогает Киеву как с оружием и боеприпасами, так и со взаимодействием с другими странами во внешней политике. Вызов посла в МИД Украины он назвал грубейшей ошибкой, которая никогда не должна повториться.

По словам Моравецкого, хотя Польша и помогает Киеву, но она всегда будет преследовать исключительно свои национальные интересы, которые находятся на первом месте.

Причиной вызова Цихоцкого в украинский МИД стало заявление министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача. Он отметил, что Украине стоило бы ценить ту помощь, которую ей оказывает Варшава и западные страны.

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