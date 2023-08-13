Вашингтон пытается выпутаться из ситуации, которую сам создал на Украине. США понадобится кто-то, на кого можно будет списать все неудачи американской политики. Этим козлом отпущения окажется президент Украины Владимир Зеленский.
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Вашингтон пытается выпутаться из ситуации, которую сам создал на Украине. США понадобится кто-то, на кого можно будет списать все неудачи американской политики. Этим козлом отпущения окажется президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение у себя в твиттер-аккаунте высказал американский политик и правозащитник Аджаму Барака. Его цитирует РИА “Новости”.

По мнению правозащитника, виновником начала боевых действий на Украине стоит считать коллективный Запад и, в частности, США. Именно их политика привела к тому, что “сотни тысяч украинцев” пожертвовали жизнями для реализации геостратегических интересов Америки, главный из которых – ослабление России, считает политик.

Барака отметил: очевидно, что США потерпели очередное поражение. Теперь им нужно выходить из сложившейся ситуации, назначив ответственным за неудачи лидера страны, которую Вашингтон сам накачивал оружием и во время специальной военной операции России по защите Донбасса, и до неё.

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