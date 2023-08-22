Водитель стал случайным свидетелем взрыва на Красногорском бульваре в Подмосковье. Его автомобильный видеорегистратор запечатлел яркую вспышку от взрыва. Видео было опубликовано в соцсетях и уже разлетелось по Интернету. На видеокадрах
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Водитель стал случайным свидетелем взрыва на Красногорском бульваре в Подмосковье. Его автомобильный видеорегистратор запечатлел яркую вспышку от взрыва. Видео было опубликовано в соцсетях и уже разлетелось по Интернету.

На видеокадрах можно рассмотреть, как автомобиль выезжает с места парковки, камера фиксирует яркую вспышку. По предварительным данным, после этой вспышки обломки дрона упали на жилой дом и припаркованные возле него автомобили.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Красногорске повредилось остекление квартир. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил о повреждении автомобилей и окон жилого дома в результате инцидента. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По информации московского мэра Сергея Собянина, два украинских дрона осуществили попытку атаковать российскую столицу. Один из беспилотников был сбит средствами ПВО в районе Часцов, другой – в небе над Красногорском.

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