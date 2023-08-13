Издание «Известия» опубликовало видеозапись уничтожения украинского танка барражирующим боеприпасом «Ланцет».

На кадрах, сделанных с разведывательного БПЛА, видно, что он обнаружил вражескую боевую машину и навел на нее дрон-камикадзе.

«Ланцет» точно поразил цель, которая моментально вспыхнула. На записи видно, как над украинским танком поднимаются клубы черного дыма.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что беспилотники «Ланцет» успешно уничтожают танки, боевые машины пехоты и артиллерийские установки ВСУ. Он отметил, что барражирующие боеприпасы по эффективности даже превосходят системы контрбатарейной борьбы.