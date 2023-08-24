Сразу две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300 украинской ПВО были уничтожены под Николаевом 23 августа. Истребители российских ВКС Су-34 использовали для этой цели четыре ракеты Х-35.

Портал «Военное обозрение» сообщил, что оба ЗРК находились в 12 км от Николаева и прикрывали некие объекты военной инфраструктуры ВСУ. Помимо пусковых, уничтожены также пункт управления и радиолокационная станция.

Для Киева подобные потери являются весьма чувствительными, так как в его распоряжении и без того слишком мало средств ПВО. Запад пытается покрыть этот дефицит, но у него не очень получается. Поэтому и президент Украины Владимир Зеленский, и различные украинские делегации регулярно делают акцент на этом на встречах с представителями западных стран.