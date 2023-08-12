В Сети появились видеозаписи очередной неудачной атаки украинского беспилотника на Крымский полуостров. Сообщается, что дрон был обнаружен над Кировским районом. Местные жители сообщили о сильном взрыве. Как видно на кадрах
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В Сети появились видеозаписи очередной неудачной атаки украинского беспилотника на Крымский полуостров. Сообщается, что дрон был обнаружен над Кировским районом.

Местные жители сообщили о сильном взрыве. Как видно на кадрах записи, его причиной стало уничтожение вражеского беспилотного аппарата зенитной ракетой. Информации о падении обломков, разрушениях и пострадавших пока нет.

Портал «Русская весна» сообщил, что во время атаки было перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Всех, кто в этот момент находился в зоне досмотра, призвали сохранять полное спокойствие, не паниковать и выполнять все указания сотрудников, обеспечивающих транспортную безопасность.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что противовоздушная оборона отработала по вражеским беспилотникам сразу в нескольких районах полуострова.

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