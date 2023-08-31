Киев продолжает обстреливать Донецк с использованием американских кассетных боеприпасов. В тг-каналах появилось видео с последствиями очередного удара по Кировскому району столицы ДНР.

На кадрах хорошо видно, что удар пришелся по жилой застройке. Во дворе многоэтажного дома вспыхнул сильный пожар, на месте работают представители экстренных служб.

По данным на текущий момент, в результате вражеского обстрела погиб один человек. Еще четверо с ранениями оказались в больнице, причем двое – в тяжелом состоянии.

Местные жители уверены, что удар наносился кассетными боеприпасами. Напомним, их Киеву поставили Соединенные Штаты. Москва неоднократно заявляла, что такими действиями Вашингтон спонсирует террористические акты киевского режима.