В Сети появились первые фотографии певицы Лады Дэнс после дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье. На данный момент знаменитость находится в больнице. Известно, что певица уже идет на поправку. Она уже смогла
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появились первые фотографии певицы Лады Дэнс после дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье. На данный момент знаменитость находится в больнице. Известно, что певица уже идет на поправку. Она уже смогла самостоятельно пообщаться с родными и близкими. Отмечается, что медиками назначено дальнейшее лечение, в том числе и  косметические процедуры, необходимые для устранения последствий инцидента.

Напомним, что 5 августа Лада Дэнс ехала в автомобиле службы такси, когда произошла авария с участием трех машин в Подмосковье. Отмечается, что пострадало четверо людей. В результате столкновения певица получила черепно-мозговую травму. У нее образовалась внутримозговая гематома, из-за которой у артистки возникли проблемы с речью.

Кроме Лады Дэнс в аварии пострадал 51-летний водитель автомобиля, в котором ехала певица, а также еще две женщины. У одной из них диагностирован перелом челюсти, у другой – перелом бедра.

Вам может понравиться
Украинские ВС сразу на Запорожском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях пытаются задействовать «херсонскую тактику», чтобы прорвать российские оборонительные порядки. Суть этой тактики заключается в нанесении ударов по штабам и коммуникациям с

Полковник Кнутов: ВСУ на трех направлениях применяют «херсонскую тактику» в зоне СВО

Украинские ВС сразу на Запорожском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях пытаются задействовать «херсонскую тактику», чтобы прорвать российские оборонительные порядки. Суть этой тактики заключается в нанесении ударов по штабам и коммуникациям с
Популярная американская актриса Меган Фокс решила излить свои душевные переживания на тему отношений с мужчинами в стихотворной форме, опубликовав сборник под названием «Хорошенькие мальчики ядовиты». В кризисный период любовных отношений

Меган Фокс: «Мое тело болит от мужских грехов»

Популярная американская актриса Меган Фокс решила излить свои душевные переживания на тему отношений с мужчинами в стихотворной форме, опубликовав сборник под названием «Хорошенькие мальчики ядовиты». В кризисный период любовных отношений
Украинская армия в ходе специальной военной операции побила все рекорды по числу инвалидов. Она обошла даже армию Великобритании времен Первой мировой войны, сообщило издание The Times. В те годы британским

The Times: Украина побила рекорд Британии времён Первой мировой по числу ампутаций

Украинская армия в ходе специальной военной операции побила все рекорды по числу инвалидов. Она обошла даже армию Великобритании времен Первой мировой войны, сообщило издание The Times. В те годы британским