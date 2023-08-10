В Сети появились первые фотографии певицы Лады Дэнс после дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье. На данный момент знаменитость находится в больнице. Известно, что певица уже идет на поправку. Она уже смогла самостоятельно пообщаться с родными и близкими. Отмечается, что медиками назначено дальнейшее лечение, в том числе и косметические процедуры, необходимые для устранения последствий инцидента.

Напомним, что 5 августа Лада Дэнс ехала в автомобиле службы такси, когда произошла авария с участием трех машин в Подмосковье. Отмечается, что пострадало четверо людей. В результате столкновения певица получила черепно-мозговую травму. У нее образовалась внутримозговая гематома, из-за которой у артистки возникли проблемы с речью.

Кроме Лады Дэнс в аварии пострадал 51-летний водитель автомобиля, в котором ехала певица, а также еще две женщины. У одной из них диагностирован перелом челюсти, у другой – перелом бедра.