Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая в ситкоме «Папины дочки» Женю Васнецову, появится в продолжении сериала, премьера которого состоится 18 сентября на канале СТС. Представители телеканала сообщили, что помимо ранее оглашенного списка
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Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая в ситкоме «Папины дочки» Женю Васнецову, появится в продолжении сериала, премьера которого состоится 18 сентября на канале СТС. Представители телеканала сообщили, что помимо ранее оглашенного списка актеров в съемках сериала «Папины дочки. Новые» будет участвовать также актриса Дарья Мельникова.

Для многих поклонников ситкома это стало и радостью, и удивлением. Ведь ранее создатели шоу сообщали, что Дарью Мельникову вычеркнули из каста «Папины дочки. Новые». Актриса отметила, что невероятно рада вернуться к съемкам сериала, который вспоминает с трепетом и теплотой. «Для меня эта история – одно яркое большое воспоминание… Надеюсь, в новом сезоне будет так же. Мне уже довелось поработать с Евой и Витой – нашими новыми дочками», – рассказала актриса.

Известно, что героиня Мельниковой, Женя, во взрослой жизни останется такой же азартной спортсменкой. Именно один из ее подвигов закончится в отделении скорой помощи. Первые кадры с участием героини Мельниковой уже появились в Сети.

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