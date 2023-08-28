Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая в ситкоме «Папины дочки» Женю Васнецову, появится в продолжении сериала, премьера которого состоится 18 сентября на канале СТС. Представители телеканала сообщили, что помимо ранее оглашенного списка актеров в съемках сериала «Папины дочки. Новые» будет участвовать также актриса Дарья Мельникова.

Для многих поклонников ситкома это стало и радостью, и удивлением. Ведь ранее создатели шоу сообщали, что Дарью Мельникову вычеркнули из каста «Папины дочки. Новые». Актриса отметила, что невероятно рада вернуться к съемкам сериала, который вспоминает с трепетом и теплотой. «Для меня эта история – одно яркое большое воспоминание… Надеюсь, в новом сезоне будет так же. Мне уже довелось поработать с Евой и Витой – нашими новыми дочками», – рассказала актриса.

Известно, что героиня Мельниковой, Женя, во взрослой жизни останется такой же азартной спортсменкой. Именно один из ее подвигов закончится в отделении скорой помощи. Первые кадры с участием героини Мельниковой уже появились в Сети.