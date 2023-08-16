Румынские моряки со своего берега Дуная сняли атаку беспилотных аппаратов «Герань» на украинский порт Рени в Одесской области. Запись опубликована в Сети, что сильно возмутило патриотически настроенных украинских пользователей.

На кадрах хорошо видно, как российские дроны-камикадзе поражают цели в порту Рени. При этом украинская противовоздушная оборона выпускает ракету за ракетой в попытке перехватить беспилотники, но попасть по ним не удается.

В Сети появились призывы к дипломатам обратиться к Румынии и запретить ей публиковать такие фото и видео. Они якобы дискредитируют ПВО Украины.

Атаки на портовую инфраструктуру дают возможность полностью заблокировать вывоз сельскохозяйственной продукции с Украины по водному пути. Все дело в том, что страховые компании в условиях регулярных обстрелов не хотят предоставлять свои услуги сухогрузам, занимающимся вывозом зерна.