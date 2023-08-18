Портал News.ru со ссылкой на тг-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео ситуации у Экспоцентра после падения обломков сбитого украинского беспилотника.

На записи видно, что на месте уже работают все оперативные службы. Замечена как минимум одна полицейская машина и три автомобиля «Скорой помощи».

Мэр столицы Сергей Собянин и Минобороны РФ уже подтвердили террористическую атаку на Москву. Согласно официальным заявлениям, пострадавших и погибших нет. Беспилотник был сбит ПВО и упал на восьмой павильон Экспоцентра.

В результате падения обнаружено обрушение стены на Краснопресненской набережной, площадь которого составляет 30 квадратных метров.

30 июля Киев пытался атаковать деловой центр Москва-сити, но тогда беспилотники также были уничтожены средствами ПВО.