Портал News.ru со ссылкой на тг-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео ситуации у Экспоцентра после падения обломков сбитого украинского беспилотника. На записи видно, что на месте уже работают все оперативные службы. Замечена
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Портал News.ru со ссылкой на тг-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео ситуации у Экспоцентра после падения обломков сбитого украинского беспилотника.

На записи видно, что на месте уже работают все оперативные службы. Замечена как минимум одна полицейская машина и три автомобиля «Скорой помощи».

Мэр столицы Сергей Собянин и Минобороны РФ уже подтвердили террористическую атаку на Москву. Согласно официальным заявлениям, пострадавших и погибших нет. Беспилотник был сбит ПВО и упал на восьмой павильон Экспоцентра.

В результате падения обнаружено обрушение стены на Краснопресненской набережной, площадь которого составляет 30 квадратных метров.

30 июля Киев пытался атаковать деловой центр Москва-сити, но тогда беспилотники также были уничтожены средствами ПВО.

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