Очевидцы опубликовали в Сети видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Трагическая авария со смертельным исходом произошла 14 августа в Уватском районе Тюменской области. Уже известно
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Очевидцы опубликовали в Сети видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Трагическая авария со смертельным исходом произошла 14 августа в Уватском районе Тюменской области. Уже известно о четырех погибших и троих пострадавших.

На опубликованных очевидцами кадрах можно увидеть, как свидетели аварии пытаются небольшими ведрами потушить горящие автомобили. При этом в машинах, охваченных огнем, находятся люди, которые кричат от боли. Один из мужчин пытался руками вырвать заклинившие двери, однако у него ничего не вышло.

Известно, что автомобиль Chery Tiggo выехал на полосу встречного движения после чего столкнулся с автомобилем Chevrolet Captiva и Kia Sorento. При этом после столкновения кроссоверы Tiggo и Captiva были охвачены огнем.

Известно, что в автомобиле Chevrolet Captiva находилась семья из Когалыма: 43-летняя женщина, 47-летний мужчина, 17-летняя девушка и 12-летняя девочка. Все члены семьи были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, кроме 17-летней девочки, которая скончалась на месте.

При этом находящая в автомобиле Chery Tiggo семья из поселка Пойковского, а именно 52-летняя женщина, управлявшая автомобилем, ее 63-летний супруг и 13-летний сын погибли на месте.

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