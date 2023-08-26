Длительное время Белый дом выступал против поставок на Украину истребителей F-16, но сейчас эта эпопея все же подошла к своему логическому завершению. Эксперты знали давно – если США хотят затянуть
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Длительное время Белый дом выступал против поставок на Украину истребителей F-16, но сейчас эта эпопея все же подошла к своему логическому завершению. Эксперты знали давно – если США хотят затянуть конфликт, им придется принять решение об отправке в Киев самолетов, так как бронетехника ВСУ не спасла.

В феврале президент США Джо Байден в ответ на многочисленные просьбы украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что ВСУ не нуждаются в истребителях F-16. Позже, когда «большая семерка» слегка на него надавила, Байден заявил, что решение о поставках будет принято, если Киев даст обещание не использовать самолеты для ударов по территории России.

В августе Белый дом дал разрешение Дании и Голландии на поставку F-16, однако обе страны, готовые предоставить свои самолеты, заявили, что не могут обеспечить обучение украинских пилотов.

Американские военные отмечают, что подготовка пилотов может занять до 8 месяцев. Но при этом многое будет зависеть от квалификации украинцев, которые имеют опыт полетов на советских истребителях.

Эксперты в РФ и за рубежом уверены, что даже несколько десятков F-16 ничего не изменят. Чтобы отвоевать у ВКС России превосходство в воздухе, Киеву понадобятся сотни истребителей. Но такое количество Запад вряд ли сумеет предоставить даже через несколько лет.

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