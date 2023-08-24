Фаина Рязанова из Нахабина, пострадавшая от мигранта-дебошира из-за коротких шорт, рассказала о происшествии. Девушка пояснила, что муж ушел на работу, а сама она разминалась, готовившись к пробежке. «Там такая аллея,
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Фаина Рязанова из Нахабина, пострадавшая от мигранта-дебошира из-за коротких шорт, рассказала о происшествии. Девушка пояснила, что муж ушел на работу, а сама она разминалась, готовившись к пробежке.

«Там такая аллея, где все бегают, занимаются. Как раз начался дождик, я уже добегала свой последний круг. И смотрю, что идет какой-то человек, заслоняет мне дорогу», пояснила пострадавшая.

Мужчина вдруг начал тянуть Фаину за руку, и тогда она сняла один наушник, чтобы услышать, о чем он говорит. Мигрант спрашивал, что она делает на аллее и почему бегает в коротких шортах. Девушка решила, что мужчина просто не в себе и хотела уйти, но тут он ударил ее кулаком в лицо.

В результате довольно сильного удара началось кровотечение. Фаина успела убежать от мужчины. Сейчас ее состояние улучшилось, отек уже исчез.

Девушка рассказала также, что в Россию к сестре приехала из Киргизии, затем вышла замуж.

Полиция задержала напавшего на девушку мужчину. Он заявил, что своими действиями хотел «уберечь ее от греха». Выяснилось, что в прошлом году он лечился от шизофрении и психического расстройства.

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