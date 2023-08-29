В апостольской нунциатуре (посольство Ватикана) в Киеве прокомментировали обращение папы Римского к молодым российским католикам во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что понтифик является стойким противником и критиком любой формы империализма или колониализма. При этом в нунциатуре почеркнули, что не согласны с некоторыми трактовками слов Франциска, который «призвал молодых католиков Российской Федерации следовать примеру некоторых российских исторических деятелей, известных своими экспансионистскими и империалистическими идеями и действиями».

Посольство Ватикана в Киеве заявило: «Папское представительство решительно отвергает вышеупомянутые интерпретации, поскольку папа Франциск никогда не поощрял империалистические идеи».

Напомним, что в своем обращение к российской католической молодежи понтифик призвал их никогда не забывать, что они являются наследниками «великой Матушки России, святых и царей».