Американское общество всё меньше поддерживает военную помощь Украине, однако Белый дом продолжает её оказывать. Власти США прекрасно понимают, что оружие, которое они передают Киеву, используется против мирных жителей, но всё равно продолжают поставлять вооружение. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов – передаёт ТАСС со ссылкой на российское дипломатическое представительство.

Так Антонов прокомментировал очередной пакет военной помощи на 200 миллионов долларов, который США обещали предоставить Украине. В него, в основном, войдут боеприпасы: артиллерийские снаряды, ракеты для HIMARS, патроны для стрелкового оружия и так далее.

Российский посол также отметил, что власти США пока не могут придумать, как выйти из украинского конфликта, поэтому поставляют оружие киевскому режиму и ведут борьбу против России руками украинских солдат.