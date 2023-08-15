Бундесвер согласился отправить в Киев ракеты Taurus, но при этом попросил производителя уменьшить дальность поражения целей. Недовольство по этому поводу высказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев. Он заявил, что
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Бундесвер согласился отправить в Киев ракеты Taurus, но при этом попросил производителя уменьшить дальность поражения целей. Недовольство по этому поводу высказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

Он заявил, что ограничение дальности полета ракет можно сравнить с запретами бить 11-метровый удар или переходить на сторону соперника в футболе.

Киев, напомним, давно требует от Германии начать поставки ракет Taurus. Эти боезаряды являются модификацией Storm Shadow и имеют дальность в 560 километров. Берлин до настоящего момента не соглашался отправлять их на Украину.

В ФРГ вполне обоснованно опасаются, что Киев нарушит обещание не использовать ракеты для ударов по российской территории. Это, по мнению немецких политиков, приведет к эскалации конфликта и может втянуть Германию в противостояние с РФ.

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