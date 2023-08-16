Безвизовый режим между Россией и Ираном может быть установлен в самое ближайшее время. Тегеран уже готов к отмене виз. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали – пишут
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Безвизовый режим между Россией и Ираном может быть установлен в самое ближайшее время. Тегеран уже готов к отмене виз. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали – пишут “Известия”.

Дипломат отметил, что соответствующие решения должны в скором времени принять должностные лица в Иране, затем эти решения переведут в практическую плоскость. При этом Джалали добавил, что обе страны находятся пока в самом начале пути по реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

Со слов представителям иранского МИДа, у страны есть чем заинтересовать туристов из России. Джалали пригласил россиян зимой на побережье Персидского залива (там в этом время года тепло). Также, по мнению посла, россиян может заинтересовать и центральная часть Ирана, в которой расположены преимущественно пустыни.

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