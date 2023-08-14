Российская певица и супруга композитора и певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова отметила свое 41-летие в конце минувшей недели. Игорь Николаев трогательно поздравил свою супругу в соцсетях: «С днём рождения, наша
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Российская певица и супруга композитора и певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова отметила свое 41-летие в конце минувшей недели. Игорь Николаев трогательно поздравил свою супругу в соцсетях: «С днём рождения, наша любимая и драгоценная жена и мама Юля! Мы с Вероничкой тебя обожаем…».

Однако вскоре певица узнала из СМИ новость о существовании у Николаева «приемной дочери». Один из популярных порталов новостей о звездах сделал ошибки на подписях к фотографиям. На одном из снимков был изображен родной отец Игоря Николаева, которого авторы материала перепутали собственно с персоной композитора. А на другой фотографии родную дочку Николаева от первого брака, Юлию, назвали «приемной». Юлия Проскурякова отреагировала на ошибки редакторов с юмором: «Как поменялся Игорь на вашем сайте! Ну это просто…».

Стоит отметить, что Проскурякова находится в хороших отношениях со своей падчерицей. Несмотря на то, что они редко видятся, так как Юлия Николаева проживает в США, родственницы все же поддерживают контакт.

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