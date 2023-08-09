Певица Лада Дэнс «с максимальной яркостью» выступит на Дне города в Нижнем Новгороде 19 августа. Это выступление было запланировано заранее и артистка не стала его отменять, несмотря на то, что
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Певица Лада Дэнс «с максимальной яркостью» выступит на Дне города в Нижнем Новгороде 19 августа. Это выступление было запланировано заранее и артистка не стала его отменять, несмотря на то, что пострадала в автомобильной аварии.

Директор певицы Сергей Пудовкин сообщил, что Нижний Новгород станет первым городом, в котором Лада Дэнс выступит после дорожно-транспортного происшествия.

«Действительно, была серьезная авария, у Лады есть травмы, но они не помешают ей выступить с максимальной яркостью», – заявил он.

Также Пудовкин сообщил, что распространяемая в Сети информация о тяжелом состоянии артистки не соответствует действительности.

В администрации Нижнего Новгорода заявили, что свое участие в концерте, приуроченном ко Дню города, подтвердили все ранее заявленные артисты.

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