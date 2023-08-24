Даже без своего лидера и идейного вдохновителя Евгения Пригожина ЧВК «Вагнер» представляет серьезную опасность для Польши. Такое заявление сделал замглавы польского Минфина Марцин Хорала. Он заявил, что Варшава должна продолжать
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Даже без своего лидера и идейного вдохновителя Евгения Пригожина ЧВК «Вагнер» представляет серьезную опасность для Польши. Такое заявление сделал замглавы польского Минфина Марцин Хорала.

Он заявил, что Варшава должна продолжать наращивать численность своих Вооруженных сил, выстроить надежные барьеры на границах страны и никогда их не демонтировать.

Также Хорала считает, что ЧВК «Вагнер» по-прежнему остается угрозой для Польши, несмотря на гибель основателя Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина.

Напомним, что на борту бизнес-джета также находились Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Валерий Чекалов, Александр Тотмин и Николай Матусеев. Кроме того, погибли три члена экипажа – командир Алексей Левшин, 2-ой пилот Рустам Каримов и стюардесса Кристина Распопова.

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