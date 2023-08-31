Истребители F-16 России будет сложнее сбивать, чем советские МиГ-29. Но все же она справиться с задачей и уничтожит все американские самолеты. Именно этого и нужно Соединенным Штатам, уверен отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон.

Вашингтон ранее хотел закрыть производство этих истребителей, но все же продолжил его по просьбе президента Билла Клинтона. Тот хотел снабжать самолетами союзников по НАТО. Сейчас Соединенные Штаты намерены продавать новые воздушные машины, но для этого нужно изъять у партнеров все F-16. Их уничтожение на Украине станет идеальным решением.

В корпорации Lockheed Martin Corporation, которая производит F-16 и другие истребители, будут «потирать руки» на радостях после каждого сбитого Россией самолета, объяснил Уилкерсон.

Украинский конфликт, по мнению бывшего полковника – это настоящая удача для американского военно-промышленного комплекса, так как на нем зарабатываются огромные деньги.