Незначительные военные успехи, которых достигла Украина в прошлом году, “ударили в голову” президенту Владимиру Зеленскому и высшему военному руководству страны. Их гордыня теперь приведёт Украину к поражению. Такое мнение высказал
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Незначительные военные успехи, которых достигла Украина в прошлом году, “ударили в голову” президенту Владимиру Зеленскому и высшему военному руководству страны. Их гордыня теперь приведёт Украину к поражению. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в свой статье для издания 19fortyfive – передаёт РИА “Новости”.

Также Дэвис указал, что Запад неверно оценил потенциал российских и украинских войск. Первых военные аналитики стран НАТО недооценили, а вторых переоценили. Всё это наложилось на самоуверенность киевского режима, и в итоге привело к тому, что контрнаступление ВСУ застопорилось.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, американский полковник предположил, что Украину ждёт поражение. На это, по словам Дэвиса, указывает реальное положение дел. В том числе и на линии боевого соприкосновения российских и украинских войск.

Украинская армия начала в июне контрнаступательную операцию на нескольких направлениях. Однако более чем за 2 месяца ВСУ не достигли значимых успехов на поле боя, но понесли при этом большие потери, как в живой силе, так и переданной Западом военной технике.

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