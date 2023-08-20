Большая часть оружия, которое США отправляет на Украину, исчезает в неведомом направлении. Об этом в соцсети X (экс-Twitter) сообщил бывший советник президента США Дуглас Макгрегор. Отставной американский полковник обратился к
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Большая часть оружия, которое США отправляет на Украину, исчезает в неведомом направлении. Об этом в соцсети X (экс-Twitter) сообщил бывший советник президента США Дуглас Макгрегор.

Отставной американский полковник обратился к налогоплательщикам и призвал их потребовать у властей разобраться в ситуации.

«Мы отправляем технику на миллиарды долларов, и большая его часть исчезает, вполне вероятно, на черном рынке, а денежные средства так и не попадают туда, куда им положено поступать!» — цитирует Макгрегора РИА Новости.

Ранее аналитики неоднократно предупреждали, что коррумпированные украинские власти сбывают оружие на черном рынке. Они незаконно обогащаются, а боевые системы западного образца расползаются по всему миру и попадают в руки террористов. Это грозит кровопролитием на европейском континенте и на Ближнем Востоке.

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