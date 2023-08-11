К осени потери украинской армии могут возрасти на столько, что она будет вынуждена остановить контрнаступление по собственной воле, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Сторона, которая идет в наступление, должна иметь
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К осени потери украинской армии могут возрасти на столько, что она будет вынуждена остановить контрнаступление по собственной воле, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Сторона, которая идет в наступление, должна иметь трехкратное превосходство. Однако у ВСУ этого не наблюдается. Мало того, Киев не бросает в бой технику, а использует тактику «мясных штурмов», которая без численного преимущества принесет только больше потерь.

Такими темпами уже осенью ВСУ могут превратиться в небоеспособную армию. Исправить ситуацию не помогут даже истребители F-16, если США все же примут решение об их поставках.

Не стоит забывать и о погодных условиях. Осенью пойдут дожди и Киеву станет гораздо сложнее атаковать российские позиции. Не исключено, что ВС РФ сами перейдут в атаку, чтобы отодвинуть вражеские войска как можно дальше и предотвратить обстрелы своей территории.

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