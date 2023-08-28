Президент США Джо Байден, который давно оторван от реальности и совершенно не понимает, что происходит на Украине, может принять решение о вводе своих войск в страну. Это будет огромная ошибка, считает бывший советник главы Минобороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.

Отставной полковник ВС США, слова которого приводит РИА Новости, считает, что Вашингтон может ввести войска на Украину, если российские ВС разгромят ВСУ по итогам контрнаступления. Но ничего хорошего от этого решения ждать не приходится, так как ВС РФ имеют значительно больше боеприпасов и демонстрируют серьезную военную мощь.

По словам Макгрегора, именно США в своем стремлении расширить НАТО до самых российских границ, заставили президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию. При этом он не собирается выходить к польским границам и захватывать новые территории, что позволяет надеяться, что прямой конфликт между НАТО и Россией все же не начнется.