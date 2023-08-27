Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор рассказал изданию Dialogue works о намерении Литвы и Польши самовольно начать интервенцию Западной Украины. Он отметил, что Вильнюс и Варшава не собираются согласовывать
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Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор рассказал изданию Dialogue works о намерении Литвы и Польши самовольно начать интервенцию Западной Украины. Он отметил, что Вильнюс и Варшава не собираются согласовывать данное решение с НАТО.

Макгрегор, слова которого приводит РИА Новости, рассказал о появлении доказательств стремления Польши и Литвы вторгнуться на украинскую территорию. Однако по его мнению, это весьма опасное желание, которое может негативно отразиться на всем Североатлантическом альянсе.

Обе страны продолжают входить в состав НАТО, поэтому независимо от согласования с блоком, их действия будут расцениваться как его вторжение. Это может привести к прямому противостоянию между Североатлантическим альянсом и Россией.

«Если они вступят на территорию западной Украины, то их расценят как войска НАТО», – заявил Макгрегор.

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