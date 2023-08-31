Российский полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал слова бывшего разведчика американской армии Тони Шаффера, который заявил о переходе вооруженных сил Украины от наступления к обороне на фоне объявления о новой волне мобилизации.

По словам военного эксперта, широкомасштабное контрнаступление украинской армии полностью провалилось, поскольку ВСУ слепо действовали по шаблонам и стереотипам НАТО вопреки здравому смыслу и военной науке.

Как только украинские подразделения перейдут от наступательных действий к глухой обороне, можно будет констатировать завершение неудачного контрнаступления ВСУ, отметил Литовкин. По его мнению, натовские генералы не имели опыта в противостоянии равносильному противнику, где необходимо прорывать глубоко эшелонированную оборону, что привело к печальному результату.

Успешно наступать на земле без превосходства в воздухе невозможно, говорит эксперт. Однако украинское командование перешло в контрнаступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях 4 июня вопреки данному факту, из-за чего только в течение двух летних месяцев потери украинской армии составили ужасающие 43 тысячи военнослужащих и 3 тысячи единиц бронетехники, резюмировал Литовкин.