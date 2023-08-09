Украинские ВС сразу на Запорожском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях пытаются задействовать «херсонскую тактику», чтобы прорвать российские оборонительные порядки. Суть этой тактики заключается в нанесении ударов по штабам и коммуникациям с
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС сразу на Запорожском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях пытаются задействовать «херсонскую тактику», чтобы прорвать российские оборонительные порядки.

Суть этой тактики заключается в нанесении ударов по штабам и коммуникациям с целью отодвинуть их на безопасное расстояние. Учитывая, что дальность ракет Scalp и Storm Shadow составляет до 300 км, отодвигать придется километров на двести.

Киев рассчитывает, что когда его основные силы пойдут в наступление, ВС РФ на передовой не смогут быстро получать боеприпасы, останутся без личного состава, призванного в любое время выйти в качестве подкрепления. В такой ситуации у ВСУ появятся шансы прорвать первую линию обороны посредством «мясных штурмов», которые часто практикует украинское командование.

«Мясные штурмы — это когда бросается пехота без бронетехники, привлекаются малые мобильные тактические группы не более 30 человек, которые наносят по пять-семь атак в день по одному и тому же участку», – объяснил аналитик.

Он также отметил, что одной из ключевых задач ВС РФ является отражение атак ВСУ. Если удастся сдержать наступательные порывы противника до осени, начнутся дожди, которые создадут проблемы в использовании тяжелой западной техники. Тогда российские подразделения смогут сами перейти в наступление.

Вам может понравиться
Подвиг экипажа танка «Алеша», за который бойцы получили государственные награды, обескуражил и украинских военных. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер напомнил, что танкисты в условиях численного превосходства противника

Риттер: ВСУ обескуражены подвигом уничтоживших 8 боевых машин российских танкистов

Подвиг экипажа танка «Алеша», за который бойцы получили государственные награды, обескуражил и украинских военных. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер напомнил, что танкисты в условиях численного превосходства противника
Самым большим страхом киевского режима являются перспективы проведения вынужденных переговоров с Москвой. Об этом в своем материале написал журналист немецкого таблоида Bild* Пауль Ронцхаймер. По его словам, в Киеве опасаются,

Журналист Bild назвал самый большой страх Киева – вынужденные переговоры с Москвой

Самым большим страхом киевского режима являются перспективы проведения вынужденных переговоров с Москвой. Об этом в своем материале написал журналист немецкого таблоида Bild* Пауль Ронцхаймер. По его словам, в Киеве опасаются,
7 августа российские ВС нанесли серию ударов по запорожскому заводу «Мотор-Сич». Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер объяснил главную цель этой атаки. Он напомнил, что в ноябре прошлого года

Кинжалы и Калибры лишили Киев надежды на производство “Байрактаров”

7 августа российские ВС нанесли серию ударов по запорожскому заводу «Мотор-Сич». Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер объяснил главную цель этой атаки. Он напомнил, что в ноябре прошлого года