В конце сентября – начале октября на Украине начнется сезон дождей, который сделает невозможным продолжение контрнаступления ВСУ. Именно в этот период ожидается перелом в специальной военной операции, рассказал порталу «Лента.ру» военный эксперт Юрий Кнутов.

«Натовская техника очень капризная, ее гусеницы не приспособлены к раскисшему грунту. Все это скажется на том, что бои в основном сведутся к артиллерийским обстрелам и каким-то небольшим вылазкам каждой из сторон. Этот период будет использован для пополнения личным составом, боевой техникой, для обучения войск и накопления боеприпасов», – объяснил аналитик.

Также он отметил, что активные боевые действия возобновятся с первыми морозами и снегопадами. В настоящий момент Киев предпринимает попытки прорвать оборону ВС РФ на нескольких направлениях одновременно или как минимум занять более выгодные позиции к сезону дождей. Но в любом случае ему придется уходить в оборону из-за отсутствия ресурсов для продолжения контратакующих действий.