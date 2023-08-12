Осенью украинской армии придется сворачивать контрнаступление, так как погодные условия не позволят задействовать технику и тяжелое вооружение. Впрочем, сейчас она лишь имитирует контратакующие действия, рассказал военный эксперт, полковник запаса Юрий Чмутин.

Он напомнил, что уже третий месяц Киев пытается прорвать оборону на Запорожском и Артемовском направлениях, но действует малыми группами, прикрываемыми несколькими единицами техники. Это не контрнаступление, а его имитация, создание картинки для внутреннего потребителя и для Запада. Командование ВСУ понимает, что не сумеет достичь успеха.

С приходом осени у ВСУ начнутся серьезные проблемы. Они используют в основном колесную технику, которая может пройти только по асфальту. Российские же ВС имеют на вооружении гусеничные боевые машины, которые обеспечат им превосходство на поле боя.