Президент Украины Владимир Зеленский резко взялся за Территориальные центры комплектования (ранее – военкоматы) и приказал уволить всех областных военкомов. Вместо них теперь будут работать боевики, которые пришли с фронта.

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что таким образом Зеленский хочет показать эффективную борьбу с коррупцией. В том, что в украинских военкоматах она зашкаливает, нет никаких сомнений. Ведь именно они могут решить, пойдет человек на фронт или нет. Украинский лидер пытается таким образом успокоить народ.

Кроме того, Зеленский готовит всеобщую мобилизацию и хочет показать, что она будет проходить максимально честно. Впрочем, это вряд ли успокоит украинцев. Уже сейчас на улицах хватают всех подряд и отправляют в зону СВО без подготовки и нормального медицинского освидетельствования. Во время всеобщей мобилизации все будет гораздо хуже, так как эти методы узаконят. На фронт будут вывозить буквально всех, обращая внимание разве что на возраст.