В информационном пространстве Украины контрнаступление совсем не провалилось, оно продвигается и достаточно «успешно». Киевский режим кормит население и Запад баснями, выдумывая все новые и новые этапы контратакующих действий, рассказал политолог Георгий Забаринский.

Он пояснил, что Киев изначально рассчитывал на грандиозный успех, но сейчас перешел к «ползучему контрнаступлению». Для информационного пространства оно подходит гораздо больше, так как позволяет периодически показывать некие успехи в виде захвата небольшого села на три дома.

Кроме того, оно дает возможность продлить так называемое контрнаступление до того момента, когда Запад снова пришлет партию танков и БМП взамен уничтоженной в первые несколько недель техники.

«Киевский режим будет пытаться использовать эту карту до тех пор, пока не придумает новые маневры или не получит очередную порцию крупной помощи. Однако боеприпасы и технику можно штамповать, а украинские военные заканчиваются безвозвратно», – пояснил Забаринский.

Впрочем, судьба военных давно не интересует киевский режим. Так, глава МИД Кулеба заявил, что власти готовы «плечом к плечу» с украинцами воевать сколько угодно, пока не будет достигнута «победа». При этом он забыл упомянуть, что после гибели последнего украинца эти самые власти с чемоданами наворованных денег уедут подальше на Запад.