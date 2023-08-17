В информационном пространстве Украины контрнаступление совсем не провалилось, оно продвигается и достаточно «успешно». Киевский режим кормит население и Запад баснями, выдумывая все новые и новые этапы контратакующих действий, рассказал политолог
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информационном пространстве Украины контрнаступление совсем не провалилось, оно продвигается и достаточно «успешно». Киевский режим кормит население и Запад баснями, выдумывая все новые и новые этапы контратакующих действий, рассказал политолог Георгий Забаринский.

Он пояснил, что Киев изначально рассчитывал на грандиозный успех, но сейчас перешел к «ползучему контрнаступлению». Для информационного пространства оно подходит гораздо больше, так как позволяет периодически показывать некие успехи в виде захвата небольшого села на три дома.

Кроме того, оно дает возможность продлить так называемое контрнаступление до того момента, когда Запад снова пришлет партию танков и БМП взамен уничтоженной в первые несколько недель техники.

«Киевский режим будет пытаться использовать эту карту до тех пор, пока не придумает новые маневры или не получит очередную порцию крупной помощи. Однако боеприпасы и технику можно штамповать, а украинские военные заканчиваются безвозвратно», – пояснил Забаринский.

Впрочем, судьба военных давно не интересует киевский режим. Так, глава МИД Кулеба заявил, что власти готовы «плечом к плечу» с украинцами воевать сколько угодно, пока не будет достигнута «победа». При этом он забыл упомянуть, что после гибели последнего украинца эти самые власти с чемоданами наворованных денег уедут подальше на Запад.

Вам может понравиться
В городе Грамаду в Бразилии умерла выдающаяся актриса Леа Гарсия, которая прославилась своими ролями в сериалах «Рабыня Изаура» и «Клон». Об этом сообщил информационный источник Globo. В возрасте 90 лет

В возрасте 90 лет умерла актриса сериала «Рабыня Изаура» Леа Гарсия

В городе Грамаду в Бразилии умерла выдающаяся актриса Леа Гарсия, которая прославилась своими ролями в сериалах «Рабыня Изаура» и «Клон». Об этом сообщил информационный источник Globo. В возрасте 90 лет
После сокращения штатов посольства России в Кишиневе по решению молдавских властей, в стране остается «еще достаточно российских дипломатов». Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду. «Я уверена, что количество сотрудников

Президент Молдавии Санду назвала достаточным число российских дипломатов в Кишиневе

После сокращения штатов посольства России в Кишиневе по решению молдавских властей, в стране остается «еще достаточно российских дипломатов». Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду. «Я уверена, что количество сотрудников
Военный аналитик Дэвид Хэмблинг в своей публикации в издании Newsweek прокомментировал видеозапись работы украинской ПВО в Одесской области. По его словам, российские атаки истощили зенитно-ракетные комплексы противника. Хэмблинг пишет, что

Newsweek: Ракетные удары РФ по Одесской области истощили ПВО Украины

Военный аналитик Дэвид Хэмблинг в своей публикации в издании Newsweek прокомментировал видеозапись работы украинской ПВО в Одесской области. По его словам, российские атаки истощили зенитно-ракетные комплексы противника. Хэмблинг пишет, что