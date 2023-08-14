Вашингтон будет использовать ситуацию в Нигере в собственных интересах, чтобы получить максимальную выгоду, несмотря на желание Парижа сохранить свое влияние на африканском континенте. Так новость о том, что позицию США
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Вашингтон будет использовать ситуацию в Нигере в собственных интересах, чтобы получить максимальную выгоду, несмотря на желание Парижа сохранить свое влияние на африканском континенте. Так новость о том, что позицию США по ситуации в Нигере вызвала недовольство во Франции, прокомментировал в интервью газете «Взгляд» немецкий политолог Александр Рар.

По мнению эксперта, Парижу придется уступить своими интересами в угоду позиции Вашингтона. Хотя французское руководство привыкло к тому, что все кризисные ситуации в Африке решают именно они, им придется уступить позиции США.

Вашингтон использует ситуацию с мятежниками в Нигере в качестве инструмента для обеспечения своего мирового господства. Именно по этой причине, по мнению Рара, США угрожают новому правительству Нигера расправой в случае его невозврата на орбиту интересов западного мира.

Париж пугает подобное развитие ситуации в Африке, однако его слабость на международной арене не позволить перечить позиции Соединенных Штатов Америки, резюмировал эксперт.

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