Запад «благородно» оказывает Украине военную помощь и заявляет, что останется с ней до конца. Но подобные высказывания – это обычный цинизм, так как США и их союзники принимают участие в судьбе Киева исключительно ради собственной выгоды. Какой именно, рассказал сайту Pravda.ru политолог Александр Андрианов.

Он пояснил, что Запад поставками на Украину экономит деньги на утилизации техники. Танки Leopard 1 или британские «Челленджеры» – это фактически металлолом, подлежащий списанию. Но вместо того, чтобы тратиться самим, Германия и Великобритания сплавляют ненужный хлам Киеву.

Еще одну выгоду Западу приносят черные трансплантологи, которых на Украине сейчас «крутится» огромное количество. О «медицинских ужасах» ранее рассказало французское издание Le Grand Soir, отметившее, что в даркнете можно приобрести практически любые органы за сумму от 5 тысяч евро. Их источником, разумеется, является Украина.

Кроме того, западные фирмы зарабатывают деньги на солдатах ампутантах. Так, немецкая компания Ottobock ранее заявила, что количество боевиков, потерявших конечности, перевалило за 50 тысяч человек. Занимается она производством протезов, которые поставляет за счет кредитов, ранее выделенных Киеву на Западе.

Наконец, в лице украинских беженцев Европа получает дешевую рабочую силу, готовую гнуть спину за любые деньги. Они неприхотливы и покорны в отличие от африканцев, которые ведут себя нагло и постоянно что-то требуют, или европейцев, организовывающих митинги по каждому мелкому поводу.