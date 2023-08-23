Авиакатастрофа бизнес-джета Embraer Legacy 600 с Евгением Пригожиным на борту – это дело рук Украины, теракт, приуроченный ко дню ее независимости, считает политолог Сергей Марков.

Он высказал предположение, что Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин находились в упавшем самолете и погибли, однако пока данная информация официально не подтверждается.

МЧС лишь сообщает о 10 погибших – 3 представителей экипажа и 7 пассажиров. Однако опознать их тела сейчас не представляется возможным, требуется проведение экспертизы.

Кроме того, портал Readovka пишет, что Пригожин часто летал совсем не на тех самолетах, на которые регистрировался. Поэтому не исключено, что и в этот раз он в целях конспирации поступил точно также.