Украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что глава Минобороны Алексей Резников может быть уволен с поста и отправлен послом в Лондон. Это необходимо, чтобы свалить на министра неудавшееся контрнаступление ВСУ, уверен
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Украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что глава Минобороны Алексей Резников может быть уволен с поста и отправлен послом в Лондон. Это необходимо, чтобы свалить на министра неудавшееся контрнаступление ВСУ, уверен политолог Олег Макаренко.

Резников уже фигурировал в нескольких скандалах о коррупции в министерстве, поэтому он является идеальной кандидатурой на роль «козла отпущения». Его сделают виноватым в провале контрнаступления и спрячут подальше за границу.

Это позволит не только найти крайнего, но еще и вывести из-под удара главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, который несет гораздо большую ответственность за провал, так как именно он разрабатывал план операции вместе с западными кураторами.

По ловам Железняка, Резников может отправиться в посольство Украины в Лондоне уже на следующей неделе. Кто станет министром обороны вместо него, пока не сообщается.

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