Окружение президента Украины Зеленского может физически устранить его своими силами после высказываний об «обмене Белгорода на вступление в НАТО», считает политолог Юрий Кот. Он пояснил, что подобными высказываниями украинский лидер
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Окружение президента Украины Зеленского может физически устранить его своими силами после высказываний об «обмене Белгорода на вступление в НАТО», считает политолог Юрий Кот.

Он пояснил, что подобными высказываниями украинский лидер делает все возможное, чтобы Россия «раз и навсегда» разобралась с Украиной и связанными с ней проблемами.

Главу государства, который готов ради минутного хайпа пожертвовать всей страной, вполне могут убрать люди из его окружения. Причем Зеленский даже не догадается, кто это был.

«Я надеюсь, мы воспользуемся этой возможностью. А Зеленский — будущий труп, это человек, которого убьют свои же. Убьют, потому что он слишком много знал», — цитирует политолога портал «Царьград».

Скандальное заявление Зеленский сделал на пресс-конференции после встречи с главой правительства Дании Метте Фредериксен. Так он ответил на вопрос о территориальных уступках России в обмен на вступление в Альянс.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобные высказывания Зеленского указывают на передозировку наркотиками.

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