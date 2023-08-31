Уже через два месяца в Соединенных Штатах стартует предвыборная гонка. Именно столько времени остается у действующего главы государства Джо Байдена, чтобы примириться с Россией. Если он этого не сделает, то
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Уже через два месяца в Соединенных Штатах стартует предвыборная гонка. Именно столько времени остается у действующего главы государства Джо Байдена, чтобы примириться с Россией. Если он этого не сделает, то потом американским властям придется идти на поклон к российскому лидеру Владимиру Путину, уверен политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что для Демократической партии США продолжающийся конфликт на Украине станет серьезной проблемой. Республиканцы вполне могут построить свою избирательную кампанию на том, что Байден и его команда не в состоянии остановить конфликт, который он сам и спровоцировал, не желая в 2021 году предоставлять Москве гарантии безопасности.

Кедми напомнил, что Дональд Трамп, который остается главным конкурентом Байдена, готов остановить конфликт за сутки. Демократы ничего не могут противопоставить этому, поэтому чтобы победить, им придется как можно скорее искать выход из создавшейся сложной ситуации.

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