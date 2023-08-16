Командование ВСУ неверно выбрали тактику, что и стало главной причиной провала контрнаступления. Политолог Василий Кашин рассказал, что Киев зациклился на своих локальных успехах осенью прошлого года и пытался действовать точно так же, игнорируя усиление российской обороны.

Ранее ВСУ действительно удавалось прорывать оборонительные линии ВС РФ, но тогда одно подразделение могло прикрывать несколько десятков километров без фортификационных сооружений и других укреплений. К контрнаступлению российские войска подготовились грамотно, они увеличили численность личного состава, установили практически непроходимые минные заграждения, укрепления. Все это позволило изменить ситуацию.

Еще одной причиной провала является спешка. ВСУ несли крупные потери еще до контрнаступления, ВС РФ начали уничтожать технику, поставляемую Киеву Западом, что не позволяло ее аккумулировать в нужных количествах. Кроме того, США и их союзники стали давить на киевский режим, требуя идти в атаку и отрабатывать выданные авансы.