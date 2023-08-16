Из Одесского морского порта в Черное море вышло судно Joseph Schulte под флагом Гонконга. Украинская сторона заявляет, что сухогруз движется по «временному зерновому коридору», который открыл сам Киев.

Политолог Денис Денисов отмечает, что это первое судно, которое вышло из портов Украины на Черном море после выхода России из зерновой сделки. Оно транспортирует около 30 тонн груза, среди которого и сельскохозяйственная продукция.

По словам политолога, это чистой воды провокация со стороны Киева. Украинская сторона очень бы обрадовалась, если бы ВС РФ открыли огонь по нарушившему запрет сухогрузу и потопили его. Это позволило бы Киеву раскричаться на всю планету, что РФ уничтожает грузовые суда с зерном и выставить Москву в негативном свете.

В то же время судно совсем необязательно топить, чтобы прекратить самовольные действия со стороны Украины. Достаточно было остановить сухогруз, отконвоировать его в Севастополь и там провести проверку, которая вполне может занять до 10 месяцев. Почему этого не сделали, пока неясно, недоумевает эксперт.