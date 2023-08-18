Соединенные Штаты одобрили поставки на Украину самолетов F-16. Пока их отправят Голландия и Дания, но можно ожидать, что подобное разрешение получат и другие страны. Высокопоставленные источники в Соединенных Штатах заявляют,
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты одобрили поставки на Украину самолетов F-16. Пока их отправят Голландия и Дания, но можно ожидать, что подобное разрешение получат и другие страны.

Высокопоставленные источники в Соединенных Штатах заявляют, что теперь-то обучение пилотов Воздушных сил Украины на истребителях F-16 точно начнется. До этого Вашингтон все оттягивал этот момент.

Как только летчики завершат курс обучения, Дания и Нидерланды тут же передадут им боевые самолеты. Точное их количество пока назвать сложно, эта информация еще не озвучивалась.

Напомним, что Киев винит Запад в провале контрнаступления. Президент Украины Зеленский и командование ВСУ заявляют, что Вашингтон не захотел передавать в распоряжение ВСУ истребители F-16 и именно из-за этого Россия имеет полное превосходство в воздухе.

Многие западные эксперты уверены, что дело совсем не в этом. Также они считают, что истребители ничем не помогут Киеву, так как в распоряжении ВС РФ имеются современные средства ПВО и собственные самолеты, не уступающие по характеристикам американским.

Вам может понравиться
После сокращения штатов посольства России в Кишиневе по решению молдавских властей, в стране остается «еще достаточно российских дипломатов». Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду. «Я уверена, что количество сотрудников

Президент Молдавии Санду назвала достаточным число российских дипломатов в Кишиневе

После сокращения штатов посольства России в Кишиневе по решению молдавских властей, в стране остается «еще достаточно российских дипломатов». Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду. «Я уверена, что количество сотрудников
Первый сезон «Игры в кальмара» стал самым успешным проектом в истории онлайн-сервиса Netflix. Сюжетная линия фильма закончилась весьма неоднозначно, что подразумевало возможность выпуска второго сезона. Поэтому студия приступила к съемкам

Создатели сериала «Игра в кальмара» приступили к съемкам второго сезона

Первый сезон «Игры в кальмара» стал самым успешным проектом в истории онлайн-сервиса Netflix. Сюжетная линия фильма закончилась весьма неоднозначно, что подразумевало возможность выпуска второго сезона. Поэтому студия приступила к съемкам
Популярная актриса Эвелина Бледанс была приглашена в качестве почетного гостя на 2-й Вятский открытый Фестиваль театра, кино и журналистики «На семи холмах». Общаясь с журналистами в рамках мероприятия, актриса выразила

Актриса Бледанс прокомментировала поведение Зеленского, с которым раньше снималась в кино

Популярная актриса Эвелина Бледанс была приглашена в качестве почетного гостя на 2-й Вятский открытый Фестиваль театра, кино и журналистики «На семи холмах». Общаясь с журналистами в рамках мероприятия, актриса выразила