Соединенные Штаты одобрили поставки на Украину самолетов F-16. Пока их отправят Голландия и Дания, но можно ожидать, что подобное разрешение получат и другие страны.

Высокопоставленные источники в Соединенных Штатах заявляют, что теперь-то обучение пилотов Воздушных сил Украины на истребителях F-16 точно начнется. До этого Вашингтон все оттягивал этот момент.

Как только летчики завершат курс обучения, Дания и Нидерланды тут же передадут им боевые самолеты. Точное их количество пока назвать сложно, эта информация еще не озвучивалась.

Напомним, что Киев винит Запад в провале контрнаступления. Президент Украины Зеленский и командование ВСУ заявляют, что Вашингтон не захотел передавать в распоряжение ВСУ истребители F-16 и именно из-за этого Россия имеет полное превосходство в воздухе.

Многие западные эксперты уверены, что дело совсем не в этом. Также они считают, что истребители ничем не помогут Киеву, так как в распоряжении ВС РФ имеются современные средства ПВО и собственные самолеты, не уступающие по характеристикам американским.