15 августа в Варшаве прошел военный парад, который называют самым масштабным за последние три десятилетия. К нему привлекли не меньше 2 тысяч военнослужащих и 200 единиц техники польского, южнокорейского и американского производства.

Также в параде приняли участие 100 боевых самолетов, среди которых центральное место занимали американские F-16.

Среди другой техники можно выделить танки Abrams последней модификации, самоходные артиллерийские установки K9A1 и боевые машины K2 из Южной Кореи. Варшава уже заключила соглашение с Сеулом на приобретение 1000 корейских танков.

Телеканал CNN назвал парад демонстрацией силы и политическим ходом. Журналисты напомнили о появлении в Белоруссии подразделений ЧВК «Вагнер» и считают, что польская показуха рассчитана именно на них.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу высказывал обеспокоенность тотальной милитаризацией Польши, отмечая, что она создает риски для России.