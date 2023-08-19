В зоне СВО погиб украинский актер Алексей Хильский, известный своими ролями в сериалах «Нюхач», «Вызов», «Загадка для Анны», «Крепостная», «Место под солнцем». Артист воевал на стороне ВСУ в 46-й отдельной
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В зоне СВО погиб украинский актер Алексей Хильский, известный своими ролями в сериалах «Нюхач», «Вызов», «Загадка для Анны», «Крепостная», «Место под солнцем». Артист воевал на стороне ВСУ в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШУ.

Хильский нес военную службу в должности старшего сержанта взвода разведывательной роты. О гибели 35-летнего актера сообщили украинские СМИ. Также эту информацию подтвердила его супруга, опубликовав пост скорби в социальных сетях. Артист погиб 18 августа в результате полученного ранения в зоне боевых действий.

Алексей Хильский родился в 1987 году в Днепропетровской области в городе Днепродзержинске (ныне Каменское). С 2010 года он начал работать в днепропетровском театре «Верим!» и участвовал в 14 постановках. С 2017 года актер начал сниматься в украинских сериалах. В его фильмографии значится 23 телесериала. Одной из самых знаковых его работ стало участие в сериале «Нюхач».

У Хильского осталась супруга Надежда и их общая дочь Валерия.

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