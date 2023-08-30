Агентство ТАСС подвело итоги самой массированной атаки беспилотных аппаратов ВСУ на регионы России. Отмечается, что взрывы в ночь на 30 августа гремели в шести областях страны. Самый мощный удар был
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Агентство ТАСС подвело итоги самой массированной атаки беспилотных аппаратов ВСУ на регионы России. Отмечается, что взрывы в ночь на 30 августа гремели в шести областях страны.

Самый мощный удар был нанесен по аэродрому в Пскове. Жертв нет, но известно о повреждении 4 военно-транспортных самолетов Ил-76. Аэропорт в городе закрыт на весь день, воздушное пространство разблокировать 30 августа не собираются.

В ЦФО уничтожено три дрона над Брянской, один над Московской и еще один – над Орловской областями. Калужскую область атаковали два беспилотника. Один удалось уничтожить, второй протаранил пустую емкость для нефтепродуктов. Кроме того, два БПЛА уничтожено над Рязанской областью

У центральной бухты Севастополя российские ВС уничтожили несколько надводных дронов. По словам губернатора Михаила Развозжаева, точных данных о количестве безэкипажных катеров нет, но городу уже ничто не угрожает.

Также в Черном море самолет морской авиации ЧФ РФ ликвидировал 50 украинских десантников на катерах.

Вам может понравиться
В Египте на протяжении нескольких дней подряд не прекращаются поиски россиянки Кристины Осиповой. На месте работают три дайвера, которые постоянно погружаются на максимальную глубину и прочесывают местность. Дайверша Кристина Осипова,

В Египте продолжаются поиски пропавшей российской дайверши Кристины Осиповой

В Египте на протяжении нескольких дней подряд не прекращаются поиски россиянки Кристины Осиповой. На месте работают три дайвера, которые постоянно погружаются на максимальную глубину и прочесывают местность. Дайверша Кристина Осипова,
Китайский новостной портал South China Morning Post сообщает, что специалисты Китайской национальной ядерной корпорации смогли достичь определенных успехов в развитии управляемой реакции ядерного синтеза, которую принято называть «Искусственным солнцем». При

SCMP: китайцы добились серьезного прогресса в создании «искусственного солнца»

Китайский новостной портал South China Morning Post сообщает, что специалисты Китайской национальной ядерной корпорации смогли достичь определенных успехов в развитии управляемой реакции ядерного синтеза, которую принято называть «Искусственным солнцем». При
На кладбище в Березовском, где похоронены бойцы группы «Вагнера», было завезено порядка двух сотен новых памятников. Вместо деревянных крестов на могилах погибших бойцов будут установлены черные пирамиды из гранита. По

На кладбище ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом привезли сотни новых памятников

На кладбище в Березовском, где похоронены бойцы группы «Вагнера», было завезено порядка двух сотен новых памятников. Вместо деревянных крестов на могилах погибших бойцов будут установлены черные пирамиды из гранита. По