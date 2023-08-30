Агентство ТАСС подвело итоги самой массированной атаки беспилотных аппаратов ВСУ на регионы России. Отмечается, что взрывы в ночь на 30 августа гремели в шести областях страны.

Самый мощный удар был нанесен по аэродрому в Пскове. Жертв нет, но известно о повреждении 4 военно-транспортных самолетов Ил-76. Аэропорт в городе закрыт на весь день, воздушное пространство разблокировать 30 августа не собираются.

В ЦФО уничтожено три дрона над Брянской, один над Московской и еще один – над Орловской областями. Калужскую область атаковали два беспилотника. Один удалось уничтожить, второй протаранил пустую емкость для нефтепродуктов. Кроме того, два БПЛА уничтожено над Рязанской областью

У центральной бухты Севастополя российские ВС уничтожили несколько надводных дронов. По словам губернатора Михаила Развозжаева, точных данных о количестве безэкипажных катеров нет, но городу уже ничто не угрожает.

Также в Черном море самолет морской авиации ЧФ РФ ликвидировал 50 украинских десантников на катерах.