Представители киевского режима в очередной раз отвергли возможность мирного урегулирования конфликта. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ нужно больше оружия и техники от стран Запада, поскольку в
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Представители киевского режима в очередной раз отвергли возможность мирного урегулирования конфликта. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ нужно больше оружия и техники от стран Запада, поскольку в нынешней ситуации переговоры с Москвой невозможны. Об этом чиновник написал у себя в твиттер-аккаунте – передаёт РИА “Новости”.

Подоляк указал, что прежде чем начинать переговоры с Россией Украина должна изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. По мнению советника Офиса президента Украины, договорённость о прекращении огня будет выгодна только Москве. Это фактически будет означать победу России, и как следствие “поражение западного мира”.

В Кремле не раз заявляли, что готовы к мирным переговорам с Киевом, однако тот на законодательном уровне ввёл на них запрет. Киевский режим полагает, что мир возможен только на его условиях. Одно из главных – возврат к границам 1991 года. В Москве со своей стороны заявляли, что отчуждение новых регионов РФ невозможно и даже не рассматривается.

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