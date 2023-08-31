Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что в 2024 году между США и Россией может начаться «горячий» конфликт. Его слова решил прокомментировать кандидат исторических наук, руководитель Центра российско-американских отношений Института США
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Американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что в 2024 году между США и Россией может начаться «горячий» конфликт. Его слова решил прокомментировать кандидат исторических наук, руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

По словам эксперта, на данный момент в Соединенных Штатах нет политиков, желающих открытой конфронтации с Российской Федерацией. А если действующая администрация нынешнего президента решит развязать боевые действия с Москвой, то они все сгинут «вместе с Америкой».

Политолог задался вопросом, как себе США представляет проведение боевых действий с РФ: «Где мы будем воевать с армией США? На территории Украины? На территории Европы?». Эксперт считает, что на этот вопрос нет ни у кого ответа.

Также Подлесный высказался в отношении слов экс-президента США Дональда Трампа, заявившего, что в администрации Байдена сейчас находятся «бандиты-фашисты». Эксперт считает, что в некотором роде можно согласиться с высказыванием Трампа. «Высказывания такого рода отражают уровень всего нынешнего американского истеблишмента. Как выясняется, этот уровень очень низкий», – заявил Подлесный.

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