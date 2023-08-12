Тренировки бойцов ВДВ Белоруссии под руководством инструкторов ЧВК «Вагнер» успешно завершены. Проводились они на Брестском полигоне.

Телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на сообщение Минобороны рассказал, что тренировки были необходимы для ознакомления десантников с современными трендами в ходе боевых действий. Бойцы ЧВК «Вагнер» ознакомили их с наиболее важными и актуальными элементами, поделились своим богатым опытом.

Подразделения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады прошли обучение, которое включало в себя основы тактической медицины, помощи при серьезных ранениях, постановки минных заграждений.

Инструкторы ЧВК «Вагнер» использовали опыт, полученный в ходе участия в специальной военной операции. Эксперты отмечают, что это необходимо для обеспечения успешных действий Вооруженных сил в современном бою.