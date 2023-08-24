На Сватовском направлении ликвидирована украинская снайперша Дарья (в некоторых источниках – Ариана) Филипьева с позывным «Молния». Она была уничтожена своим коллегой в снайперском поединке.

Украинская версия гласит, что «Молния» совсем не была элитной снайпершей, а выполняла на фронте обязанности медика. Однако в социальных сетях можно увидеть множество фотографий, на которых главным «медицинским инструментом Арианы является автомат Калашникова.

Кроме того, «Молния» была награждена лично главкомом ВСУ Валерием Залужным «Стальным крестом» – орденом, который вручается только за выполнение боевых задач. Его часто называют «Железным крестом», который использовался для награждения военных в нацистской Германии.