На Сватовском направлении ликвидирована украинская снайперша Дарья (в некоторых источниках – Ариана) Филипьева с позывным «Молния». Она была уничтожена своим коллегой в снайперском поединке. Украинская версия гласит, что «Молния» совсем
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Сватовском направлении ликвидирована украинская снайперша Дарья (в некоторых источниках – Ариана) Филипьева с позывным «Молния». Она была уничтожена своим коллегой в снайперском поединке.

Украинская версия гласит, что «Молния» совсем не была элитной снайпершей, а выполняла на фронте обязанности медика. Однако в социальных сетях можно увидеть множество фотографий, на которых главным «медицинским инструментом Арианы является автомат Калашникова.

Кроме того, «Молния» была награждена лично главкомом ВСУ Валерием Залужным «Стальным крестом» – орденом, который вручается только за выполнение боевых задач. Его часто называют «Железным крестом», который использовался для награждения военных в нацистской Германии.

Вам может понравиться
Министерство обороны Украины заявило о намерении создания военной полиции, в обязанности которой будет входить расследование военных преступлений и поддержание дисциплины среди украинских военнослужащих. По информации украинского военного ведомства, военная полиция

Минобороны Украины решило создать военную полицию

Министерство обороны Украины заявило о намерении создания военной полиции, в обязанности которой будет входить расследование военных преступлений и поддержание дисциплины среди украинских военнослужащих. По информации украинского военного ведомства, военная полиция
Издание «Коммерсантъ» раскрыло подробности атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 23 августа и ее отражения российскими военными. Последствиями вражеского удара стало повреждение нескольких жилых домов и

Атака на московский регион отражена средствами РЭБ и ПВО

Издание «Коммерсантъ» раскрыло подробности атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 23 августа и ее отражения российскими военными. Последствиями вражеского удара стало повреждение нескольких жилых домов и
Немецкое издание Heutigen Nachrichten пишет, что в США и Великобритании все сбиты с толку стратегией украинского контрнаступления. Оно стремительно движется к провалу, так как Киев игнорирует рекомендации западных экспертов. Он

Heutigen Nachrichten: Запад окончательно сбит с толку стратегией контрнаступления ВСУ

Немецкое издание Heutigen Nachrichten пишет, что в США и Великобритании все сбиты с толку стратегией украинского контрнаступления. Оно стремительно движется к провалу, так как Киев игнорирует рекомендации западных экспертов. Он